شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية ضمن فارق نقاط الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين في طرح منتجات البيض بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة فى الأسواق، حيث يتم طرح كرتونة البيض بسعر 49 جنيها 30 بيضة، وكذلك طرحها ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم.

ويأتى ذلك فى ظل نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، فى توفير كافة السلع الغذائية وبكميات كبيرة من كافة المنتجات الاستراتيجية لتكفى عدة أشهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنواع السلع وتأمين احتياطي استراتيجي منها طوال الوقت، وأن ما يؤكد ذلك لم تشهد البلاد حدوث أي أزمات أو نقص في السلع طوال فترة كورونا، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات، ويأتى ذلك بسبب إعداد وزارة التموين خطة مسبقة فى العمل على تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع، وكذلك العمل على زيادة معدلات الإنتاج مثلما حدث فى سلعة السكر، كما أن متوسط الاحتياطى لسلع الأساسية يقرب من 6 أشهر.