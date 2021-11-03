شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرية فواخير الفسطاط وكيف تم تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة القاهرة أعمال تطوير لقرية الفواخير ضمن خطة وضعها على خارطة السياحة وإنقاذها من الإندثار، خاصة أنه يتم تطوير مدينة الفسطاط بمصر القديمة.. ويرصد الخليج 365 أهم ما تم تنفيذه وخطة تطوير القرية وأهم منتجاتها. تضم 152 فاخورة بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة. تنتج القرية كل أوانى المائدة واشكال الفخار المستخدمة فى الزينة تطوير القرية يأتى ضمن دعم وتشجيع الحرف اليدوية. سيتم وضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى. أعمال التطوير شملت استكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» للفواخير. يتم تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير. تنفيذ اعمال الإنارة والنظافة وغيرها ودهان الواجهات. تم تركيب لاند سكيب زراعى وأرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها . يتم دراسة إقامة منطقة خدمات ومطاعم لتقديم أكلات المطبخ المصرى بالقرية لتوفير احتياجات السائحين من زائرى المنطقة .