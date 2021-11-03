شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه غرامة لكل من يخالف قانون المهن التمثيلية والموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت التعديلات الأخيرة لمشروع قانون "المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية" والمحال من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة الأولى.

وقد تم استبدال هذه المادة بـ"يقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوبا بالمستندات التى تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بالجداول السابقة، وبإيصال دال على سداد رسم القيد ومقداره خمسة جنيهات وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط فى الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز للجنة استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا فى حالة الرفض، ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه".

وتناقش لجنة الإعلام بمجلس النواب تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، واستقبلت كل من هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف ذكي لمناقشة هذه التعديلات.

وقد وافقت الحكومة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.