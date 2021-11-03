شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات محور صفط اللبن منعا لزحام السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب إدارة المرور ، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية بعد غلق كلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائرى لمنع زحام السيارات، وذلك لإجراء أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر "محـور الزمر سابقا" وتقاطعه مع محـور صفط اللبن، تستمر لمدة 30 يوما وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، عن قيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر " محـور الزمـر سـابقا" بالبدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بالمحور، وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديداً بالوصلة أعلى شارع السودان، وقسم شرطة بولاق الدكرور، والتى تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائرى عن طريق محور صفط اللبن.

ولفت المصدر، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري، وذلك لمدة 30 يوم فقط، وحتى الســاعة 5 صباح يـوم الأربعاء الموافق 1/12/2021، على أن تكون الأعمال إبتداءً من الساعة 1 صباحًا حتى الســاعه 6 صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

وأكد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة أجرت التحويلة المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسه تتبع المسار الآتى: السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل " المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها " ، السير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفه .

-استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفه حتى بداية شارع التحرير " الكائن أسفل محـور صفط اللبن " وصولا حتى المطلـع المـؤدى إلـى محـور صفط اللبن من منطقة الشربجي

- السير بإتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري - كرداسه بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها .

وأوضح المصدر، أن المطلع الأخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير " بالدقى " يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم، ويمكن استخدامه بديلًا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها، مضيفًا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة وقامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين.