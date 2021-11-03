حدث ليلاً| الري: السيول بمصر أصبحت أكثر خطرًا.. والبيئة: خصصنا 7 مليارات لحماية الشواطئ المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - ​شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

متحدث الري: ارتفاع منسوب سطح البحر سيستمر حتى عام 2100

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه سيكون هناك تغيرات مناخية لها تأثير واضح على مستوى سطح البحر.

وأكد "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن مصر تعلم حجم هذه التغيرات، مضيفًا أن السيول في مصر أصبحت أكثر خطرًا عن السابق.

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وزيرة البيئة: الري خصصت 7 مليار جنيه لحماية الإسكندرية من الغرق

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك دراسات أشارت إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض 3 درجات قد يتسبب في غرق عدد من المدن والتي منها الإسكندرية والدلتا، بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر، مشيرًا إلى أن مصر منذ سنوات طويلة جدًا تقوم فيها وزارة الموارد المائية والري بمجهودات كبيرة جدًا في عملية الإنذار المبكر لعمليات السيول وارتفاع مستوى سطح البحر والأمطار والعواصف.

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الوزراء: وزير التعليم العالي يعلن آلية توزيع اللقاحات على الطلاب أقل من 18 سنة غدًا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزارء، إنه لم يكن يمكن النزول بسن التطعيم للفئة من 15 لـ18 عاما إلا بوجود اللقاح المعتمد المسموح به لهذه الفئة العمرية، وهو لقاح فايزر، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على 8 مليون جرعة حتى الآن تكفي 4 مليون شخص حتى الآن وهو العدد الذي نستهدفه من طلاب المدارس في الفئة العمرية من 15 لـ 18 عام.

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روسيا تدعو واشنطن لزيادة تواجدها القنصلي في سفارتها لدى موسكو

دعت روسيا، الولايات المتحدة إلى زيادة عدد موظفيها القنصليين في السفارة الأمريكية لدى موسكو لاستئناف الخدمات الأساسية، بما في ذلك إصدار التأشيرات.

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لجنة عربية تدين الحملة الإعلامية والدبلوماسية الإسرائيلية تجاه المناهج التعليمية الفلسطينية

أدانت لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب بالأراضي العربية المحتلة، الحملة الإعلامية والدبلوماسية الإسرائيلية تجاه المناهج التعليمية الفلسطينية، واتهامها بأنها تحتوي على مواد تبث الكراهية وتشجع على العنف، بينما تتجاهل بأن الشعب الفلسطيني يمارس حقه المشروع في مقاومة الاحتلال الذي يمارس كل أنواع العنف والتمييز والاقتلاع تجاه الشعب الفلسطيني.

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"بلومبرج": اتفاق قريب بين العسكريين والسياسيين لحل أزمة السودان

كشفت مصادر الثلاثاء عن اقتراب التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والسياسيين في السودان، وسط جهود دولية مكثفة، حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن وكالة "بلومبرج" للأنباء.

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المستشار فريد نصر:"إذا كان هناك سبق وإصرار في جريمة الإسماعيلية تكون العقوبة الإعدام"

علق المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، على واقعة جريمة الإسماعيلية، قائلًا: "ارتكاب الجريمة في ظل تعاطي المخدرات أو السكر، فهو ظرف مشدد يعاقب عليهما القانون، لأنه ارتكب جريمتين سكر وقتل ويعاقب على جريمة القتل ومن الممكن في هذه الحالة تصل الجريمة التي ارتكبها إلى الإعدام، ولا تخفف على القاتل العقوبة كما يتردد".

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"لسان القاتل مكنش تقيل".. صاحب "العجلة" يروي تفاصيل حادث الإسماعيلية

كشف إسماعيل يوسف عبدالسلام، المواطن الشهم الذي تصدى لسفاح الإسماعيلية، تفاصيل الحادث، قائلًا: "أنا راجل على المعاش وكنت بشتغل في هيئة قناة السويس في ورش الكاوتش، وكنت أمر من الشارع الذي وقع فيه الحادث، وكنت راكب العجلة ولقيت واحد متغرق في دمه، والتاني بيضرب فيه والناس واقفة تتفرج، وبشكل لا شعوري مسكت العجلة بتاعتي ودخلت فيه بقوتي، حاجة من عند ربنا وطبيعية".

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18 شركة بريطانية.. أزمة الغاز تطيح بـ3 شركات جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت ثلاث شركات بريطانية لبيع الكهرباء بالتجزئة الثلاثاء التوقف عن العمل ليصل إجمالي عدد الشركات التي توقفت عن العمل منذ أغسطس الماضي بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى 18 شركة كانت تخدم أكثر من مليوني منزل.

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التضامن: خفض أسعار المواصلات 50 % للمسنين ومجانًا لمن فوق السبعين عامًا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية فى مقدمة أولوياتها لفئات المجتمع .

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بلينكن يجدد التأكيد على دعم واشنطن لسيادة أوكرانيا واستقلالها

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها.

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"استقرار إثيوبيا على المحك".. جوتيريش يدعو لوقف القتال فورًا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن شعوره بالقلق بسبب التطورات الأخيرة في إثيوبيا وتلويح جبهة تحرير شعب تيجراي بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا، داعيًا إلى إجراء حوار وطني شامل لحل الأزمة في إثيوبيا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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جونسون يقلل من أهمية الخلاف مع فرنسا بشأن تصاريح صيد الأسماك

قلل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أهمية الخلاف بين المملكة المتحدة وفرنسا بشأن تصاريح الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واصفا القضية بأنها "غير مهمة بصورة تكاد تجعلها تتلاشى " مقارنة بالجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الثلاثاء.

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طائرات حربية تشن غارات جنوب مدينة رأس العين في الحسكة السورية

قالت مصادر محلية في ريف الرقة الشمالي إن طائرات حربية سمع صوتها حلقت في مناطق ريف الرقة الشمالي مساء اليوم الثلاثاء.

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"فيسبوك" سيوقف العمل بنظام التعرف على الوجوه

ألغى موقع "فيسبوك" نظام التعرف على الوجوه وحذف مليار بصمة وجه، كما أعلنت الشركة الأم اليوم الثلاثاء، استجابة لمخاوف جدية بشأن الخصوصية.

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العراق يعلن انضمامه رسميًا إلى اتفاق باريس للمناخ

أعلن العراق اليوم الثلاثاء انضمامه رسميًا إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية وإيداعه صك الانضمام، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

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