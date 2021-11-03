شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لإنقاذ المشردين خلال الشتاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة نيفين القباج، لإنقاذ المشردين بالشوارع، من خلال فريق التدخل السريع طوال فترة الشتاء. وينشر ”الخليج 365” تقريرا معلوماتيا عن استعدادات وزارة التضامن لإنقاذ المشردين خلال الشتاء.

- تشكيل غرفة عمليات مركزية في الوزارة والهلال الأحمر المصري، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للكوارث والأزمات تحت رئاسة مجلس الوزراء.

- تتم معرفة الأوضاع الجوية باستمرار، والتأكد من اكتمال المهمات في مراكز الإغاثة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والتي تشمل البطاطين والخيم والأدوية وغيرها من مستلزمات الإغاثة.

- توفير أماكن بدور الرعاية الاجتماعية للحالات الطارئة، وكذلك رفع كفاءة الفرق المتنقلة لتحقيق أقصى سرعة من الاستجابة للبلاغات والشكاوى.

- يتلقى الفريق الشكاوي من مصادر متعددة تتمثل في الخط الساخن للوزارة 16439، وخط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة 1652.

- كذلك تلقى الشكاوى على صفحات التواصل الاجتماعي، والشكاوى المُرسلة بالبريد أو مسلمّة بالوزارة بشكل شخصي، والشكاوى الواردة لمجلس الوزراء في أي من موضوعات الوزارة، وأيضا الشكاوى المُقدمة في وحدة استقبال الشكاوى بالوزارة.

- استقبال شكاوي والنزول إلى الحالة وإجراء دراسة حالة لها ثم اختيار التدخل المناسب.

- يتم إيداع الحالات بإحدى دور الرعاية الاجتماعية ومنها من يتم إيداعه بأحد المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية والنفسية اللازمة.