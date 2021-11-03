شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك شكوى لشركة الكهرباء ممكن تقدمها من تليفونك.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقديم شكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصبح يتمتع بسهولة ويسر على المواطنين بشكل غير مسبوق، حيث تتيح الوزارة منافذ إلكترونية عديدة يمكن استخدامها بواسطة الهاتف المحمول لتقديم شكوى بشركات توزيع الكهرباء، وفيما يلى الآليات التى يلجأ إليها مستهلك مرفق الكهرباء لحل مشكلته وهى كالآتى:

1- الاتصال على الخط الساخن 121.

2- الموقع الإلكترونى لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3- تقديم شكوى على الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

4- الموقع الإلكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر.

5- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وكان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك انخفاضا ملحوظ فى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع، المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل أى عنصر بشرى.