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للمتقدمين لمسابقة مدير إدارى للمركز الإسلامى المصرى بتنزانيا.. اعرف مواعيد الاختبارات

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القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف، خلال الشهر الجارى، الاختبارات التحريرية لمسابقة إيفاد مدير إدارى للمركز الإسلامى المصرى بدار السلام / تنزانيا، حيث يتم يوم الإثنين 22 نوفمبر الجارى، عقد امتحان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، ويوم الثلاثاء 23 نوفمبر امتحان اللغة العربية والثقافة العامة ، والشئون الإدارية ، وذلك بمسجد النور بالعباسية فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.

 

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيعفى من امتحان الحاسب الآلى جميع الحاصلين على دورة الحاسب الآلى من أكاديمية الأوقاف ، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية، وبيان حالة معتمد من الجهة التابع لها متضمنا تقرير الكفاية للسنوات الثلاث الأخيرة ، ولا يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد.

 

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه يتوجب على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعد التأكد من استيفاء جميع ‏الشروط التى سبق الإعلان عنها , علمًا بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط ‏المسابقة متى ثبت ذلك فى أى مرحلة من مراحلها.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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