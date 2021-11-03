شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح فايزر جرعتان بينهما 21 يوما وآمن وفعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فايزر آمن وفعال، مشيرة إلى أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًه إلى أن شحنة اللقاحات التى تم استلامها ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ"الخليج 365": "عمليات التطعيم تسير بشكل منتظم فى 1100 مركز بالجمهورية"، لافتا إلى أن مصر وصلها حتى الآن أكثر من 70 مليون جرعة من لقاح كورونا.