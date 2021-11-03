شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: سحب عينات من السلع الغذائية بالأسواق للتأكد من سلامة المنتجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات والتصدي لأى مخالفة، وأوضحت مصادر أنه يتم سحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتفعيل الدور الرقابي، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديريات والإدارات التموينية لتلقى الشكاوى لفحصها، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر كتابا دوريا لمواجهة احتكار بعض التجار السلع الأساسية، وغيرهما من السلع الأخرى وعند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وكذلك تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كل مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع.