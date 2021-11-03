شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: سحب عينات من السلع الغذائية بالأسواق للتأكد من سلامة المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات والتصدي لأى مخالفة، وأوضحت مصادر أنه يتم سحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها، و‏صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتفعيل الدور الرقابي، بالإضافة ‏إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديريات والإدارات التموينية ‏لتلقى الشكاوى لفحصها، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أصدر كتابا دوريا لمواجهة احتكار ‏بعض التجار السلع الأساسية، وغيرهما من السلع الأخرى وعند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، وكذلك تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات ‏تداول السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية في كل مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع.