شكرا لقرائتكم خبر عن سحب الرخصة.. تعديلات قانون المرور تتصدى لمخالفى الملصق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، إنه من ضمن تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 أضيف فى العقوبات الخاصة حال عدم وضع الملصق الإلكترونى سيتم توقيع عقوبة على المخالفين بسحب رخصة القيادة والتسيير بدلا من سحب رخص القيادة فقط كما كانت فى السابق.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، أن قانون المرور سيعاقب من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة نجم عنه وفاة أو إصابة للغير حتى الـ16 عاما بدلا من 18 عاما كما كانت في السابق، كما سينظم لائحة التراخيص لذوى الإعاقة ونوع المركبات التي يسمح لهم بقيادتها من حيث التصميم الفني.

وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة أقر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة أول أمس الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عليه نهائيا.

وجاءت تعديلات القانون كالآتى: يُستبدل بنصوص المواد (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، الفقرتين الأولى والثانية من المادة (72 مكررا)، (81 مكرراً 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.