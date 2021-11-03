شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: سداد قيمة تأمين التابلت شرط لاستلام الطالب الجهاز اللوحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن سداد الطالب مبلغ تأمين التابلت شرط لتسليم الأجهزة على طلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أن التأمين يضمن للطالب تصليح الجهاز على حساب شركة التأمين فى حالة تعرضه للتلف أو حدوث مشكلة، مشيرة إلى أن المدارس ملزمة باستلام إيصال سداد تأمين التابلت من الطلاب مع باقى الأوراق المطلوبة، منها صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولى الأمر، مع قيام الأب أو الأم بتوقيع إقرار باستلام التابلت بجميع محتوياته من المدرسة. أوضحت المصادر أن قيمة التأمين على جهاز التابلت تصل إلى 100 جنيه.

وأوضحت الوزارة أن يوم الخميس 28 أكتوبر الماضى تسلمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 78 ألفا و362 جهاز تابلت، والسبت 30 أكتوبر تسلمت مديرية الجيزة، 73 ألفا و170 جهازا، والأحد 31 أكتوبر، تسلمت محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية 52 ألفا و103، واليوم الاثنين 1 نوفمبر تسلمت الشرقية وبورسعيد 55859 جهاز تابلت، والثلاثاء 2 نوفمبر، تتسلم محافظتى القليوبية وقنا 53187، والأربعاء 3 نوفمبر، تتسلم المنوفية وبنى سويف 49584، والخميس 4 نوفمبر، تتسلم الفيوم والغربية 49879، والسبت 6 نوفمبر، تتسلم محافظات الوادى الجديد وسوهاج وأسيوط، 50374.

وتابعت الوزارة أن مديريات مطروح والدقهلية تتسلم يوم الأحد 7 نوفمبر الجارى 53934 جهاز تابلت، والاثنين 8 نوفمبر محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحيرة 39793، والثلاثاء 9 نوفمبر، المنيا والأقصر وأسوان، 39210، جهاز تابلت، والأربعاء 10 نوفمبر محافظات كفر الشيخ ودمياط والسويس، بإجمالى 39454، موضحة أن جملة ما يتم تسليمه للطلاب والمديريات 634909 جهاز تابلت.