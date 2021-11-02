جولة نيلية لرئيس الوزراء بمشروع ممشى أهل مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تصوير - هاني رجب:

استقلّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باخرة وأجرى جولة نيلية لمشروع ممشى أهل مصر، مساء الثلاثاء.

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين.

يأتي ذلك ضمن احتفالية التجهيز لتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات والعامة.

كانت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وقعت كممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمشروع تطوير "ممشى أهل مصر"، عن تعاقدها مع شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بمشروع "ممشى اهل مصر" وذلك لفترة ٩ سنوات.

وتنفذ المرحلة الأولى من المشروع بطول 1.8 كم، تمتد من كوبري 15 مايو، حتى كوبري إمبابة، وتضم 19 مبنى مختلفًا، و 62 محل بمساحات مختلفة و5 كافتريات و5 مطاعم و3 جراجات للسيارات، ومراسي نيلية ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.