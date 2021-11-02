"ذبيح في الطريق".. مباحث كرداسة تسابق الوقت لفك طلاسم "الجريمة اللغز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها برئاسة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع؛ لفك طلاسم العثور على قتيل بالطريق العام بمركز كرداسة، شمال المحافظة.

بلاغ تلقاه اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بالعثور على جثة قتيل بطريق ناهيا كرداسة.

كشفت المعاينة تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن الجثة لشاب في أواخر العقد الثاني من العمر به جرح ذبحي بالرقبة و3 طعنات نافذة بمنطقة البطن ولا يحمل أوراق ثبوتية تكشف هويته.

ويعكف رجال المباحث بفرقة شمال أكتوبر بقيادة العقيد علي عبد الكريم والمقدم مجدي موسى على فك طلاسم الجريمة اللغز بتحديد هوية المجني عليه والوقوف على سبب الواقعة ومن ثم ضبط الجاني.

وحدة مباحث كرداسة بقيادة الرائد معتصم رزق ومعاونيه الرائدين عبد الرحيم الرفاعي وأحمد فايز يعملون على مراجعة بلاغات التغيب وخطوط السير المحتملة للجاني بعد تخلصه من الجثة بمكان العثور عليها.

جرى إيداع الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.