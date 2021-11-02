نشرة الحوادث.. قرار لصالح أسرة مبارك و"سلخانة تعذيب" في مركز إدمان بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برفع التحفظ على أموال أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

داهمت مأمورية من مباحث رعاية الاحداث وأمن الجيزة فيلا مستأجرة اتخذها مالكها مركزًا لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمركز كرداسة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على "فيس بوك" بشأن ضبط إحدى السيدات بدعوى خطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بالإسكندرية.

شهد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، وبتشريف المستشار عمر مروان وزير العدل، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٣ و٢٠١٤ وذلك بمقر وزارة العدل.

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بتأييد أمر التحفظ على أموال المتهمين في واقعة "كفن عين شمس".

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة جلب 215 ألف قرص مُخدر قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء نويبع البحري، تقدر قيمتها المالية بحوالي 7.5 مليون جنيه.