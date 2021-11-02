رئيس الوزراء يحضر احتفالية التجهيز لتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، احتفالية التجهيز لتشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم إقامتها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف مشروع ممشى أهل مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام السويفى، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفى بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الاهتمام بجودة التنفيذ، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات أولاً بأول، ومن ثم يجب العمل على مدار اليوم، للانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة.

وأضاف أن مشروع ممشى أهل مصر، يُعد أحد المشروعات الترفيهية المهمة على كورنيش النيل، والذى يحظى أيضاً بأهمية خاصة، نظراً لما يمثله من متنفس لعموم المواطنين، وفرصة لمرتادى الكورنيش بالتمتع برؤية النيل، أو ممارسة رياضة ركوب الدراجات، أو غيرها من الأنشطة الترفيهية والخدمية التى تم تنفيذها على أعلى مستوى.