شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية توقع بروتوكولا للسياحة العلاجية تحت مظلة "نرعاك فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن تفاصيل بروتوكول التعاون مع أحد الشركات الوطنية للسياحة العلاجية ذات السمعة الدولية لإطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، تحت مظلة العلامة التجارية التى أطلقتها الهيئة (نرعاك فى مصر).

وأشار السبكي، فى بيان اليوم، إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى الاستعانة بخبرات وإمكانات الشركات المتخصصة فى مجال السياحة العلاجية ومجال إدارة وتسويق الخدمات الطبية فى المجالات المختلفة داخل مصر وخارجها، والذى يأتى ضمن استراتيجية هيئة الرعاية الصحية الرامية إلى استقطاب الوافدين من الخارج للعلاج وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات منشآتها الصحية فى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، والتأكيد على أهمية الثقة بكفاءة المنظومة الصحية فى الدولة ومنشآتها الصحية الممثلة فى المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وسعيها الدؤوب نحو تحقيق مواقع متقدمة فى مؤشرات التنافسية العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن هذا البروتوكول يتيح الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات ومراكز هيئة الرعاية الصحية للوافدين للعلاج من خلال الشركة، على أن تغطى الشركة نفقات علاج عملائها نظير تقديم الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم وفقًا للائحة الأسعار التى تحددها هيئة الرعاية الصحية للخدمات داخل مستشفياتها فى كافة التخصصات الطبية سواء بالأقسام الداخلية للمستشفيات أو العيادات الخارجية أو الفحوصات التشخيصية والمعملية أو الجراحات والعمليات أو خدمات الطوارئ، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس الجودة والتميز فى الخدمات الطبية والعلاجية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والتى جعلتها قبلة يرتادها كافة المتعاملين ليس على مستوى منتفعى التأمين الصحى الشامل فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول العربية والعالمية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن البروتوكول يشمل التعاون فى تنشيط وتسويق خدمات هيئة الرعاية الصحية من خلال التسويق المباشر والإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى والمؤتمرات العالمية عن طريق ممثلى الشركة داخل مصر ومكاتبها المنتشرة بالعديد من الدول، و الاستفادة من شراكات الشركة الدولية مع الوكالات العالمية المتخصصة فى التسفير بغرض العلاج إلى جانب تخصيص مكاتب لخدمة عملاء السياحة العلاجية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية يعمل بها موظفين مدربين للتحدث بأكثر من لغة أجنبية لاستقبال مكالمات واستفسارات عملاء الشركة على مدار الساعة، وكذا استقبال المرضى وإنهاء إجراءات دخولهم وخروجهم بشكل يليق بجودة خدمات هيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى دعم الموقع الإلكترونى للهيئة بأكثر من لغة لعمل دعايا عن السياحة العلاجية بمصر، وتسويق لخدمات هيئة الرعاية الصحية الخاصة بالسياحة العلاجية مع إمكانية الرد على الاستفسارات والحجوزات عن طريق الموقع.

واستكمل الدكتور أحمد السبكي، أن البروتوكول يشمل التوسع فى عمل شراكات وسفارات الدول المختلفة لاستقدام المواطنين من الخارج للعلاج ومع الجهات الرائدة فى مجال السياحة العلاجية بالخارج، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مكونة من الاستشاريين الكبار فى المجالات المختلفة فى الرعاية الصحية لدراسة إمكانية التعاقد معه فى حال رغبة المريض فى إجراء التدخل الجراحى الخاص على يد أحد طبيب معين، وكذلك الالتزام بعقد مؤتمرات دولية للسياحة العلاجية لدعوة الجهات الرائدة فى المجال والشخصيات العامة والخبراء الأجانب لنقل وتبادل الخبرات وبحث وتعميق وتعزيز سبل التعاون لتطوير التجربة المصرية، والنهوض بمشروع السياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية (نرعاك فى مصر)، وتحقيق رؤيتها نحو وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تتبع معايير وضوابط معتمدة لتوفير خدمات طبية وعلاجية متقدمة ومتطورة للمرضى، مثمنًا التعاون من خلال هذا البروتوكول لكونه يعبر عن الثقة فى الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية والتى تتماشى فى جودتها مع المعايير العالمية، كما تعكس الثقة أيضًا فى الكوادر الطبية التى تشرف مستشفيات الهيئة بانضمامهم إليها وجاهزيتها العالمية، والتى حدت بالهيئة نحو الوصول إلى التنافسية فى بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة على أعلى مستويات الجودة العالمية، مؤكدًا قدرة الهيئة فى الحفاظ على ثقة العميل وجذب المزيد من العملاء لابتكارها الخدمات التى تتلائم مع الاحتياجات بجودة ومعايير عالمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نمير محمد، رئيس مجلس إدارة أحد الشركات الوطنية للسياحة العلاجية، عن فخره للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتحقيق الهدف المشترك بينهم فى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، لافتًا إلى أن توفيرمستشفيات هيئة الرعاية الصحية الخدمات الطبية لعملاء الشركة لديهم سواء من داخل مصر أو خارجها، يضمن لهم أعلى قدر من الخدمات الطبية والعلاجية المميزة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة نحو توفير جميع الخدمات الصحية والمبتكرة وتقديم أفضل الخدمات الرائدة لعملائها داخل مصر وخارجها.

وقال الدكتور أحمد سعيد، نائب رئيس أحد الشركات الوطنية، أن الشركة ستساهم من خلال هذا البروتوكول فى تطبيق برامج تستهدف استقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ووضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرًا إلى أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تمتلك العديد من الإمكانات التى تجعلها على قدر التنافسية مع المراكز الطبية العالمية، وتحتاج إلى الترويج لها عالميًا وتسويق كل إمكاناتها بشكل احترافي، وهو ما سيتم خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى إنعاش السياحة العلاجية بمصر، ووضعها بأعلى مراكز السياحة العلاجية العالمية.

فيما أشارت الدكتورة هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية بالمكتب الفنى لرئيس هيئة الرعاية الصحية، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار اهتمام وحدة تنمية الأعمال بالهيئة ببناء شراكات قوية ومؤثرة وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، بالعمل على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الحيوية والشركات والجهات المختلفة فى الدولة للتوسع نحو تحقيق استراتيجية الهيئة بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر واستقدام الوافدين من الخارج للعلاج بمنشآتها الصحية ووضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، وبما ينعكس على تعزيز جودة الخدمات والرعاية الصيحة المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وتحقيق المزيد من النجاحات للهيئة العامة للرعاية الصحية فى إحداث نقلة نوعية للقطاع الصحى بمصر.

ولفتت إلى أنه من خلال هذا البروتوكول ستقوم الشركة بدعم برامج السياحة العلاجية للهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث أنها من كبرى الشركات الرائدة فى مجال السياحة العلاجية والاستثمارات المختلفة ومجال تطوير المستشفيات والمراكز الطبية وتسويق خدمات الرعاية الصحية فى مختلف المجالات داخل مصر أو خارجها، لامتلاكها العديد من مكاتب السياحة العلاجية التابعة لها فى العديد من الدول، والتى تساهم فى عملية إحالة المرضى من بلد لأخرى، كما يربط الشركة شراكات قوية ببعض الشركات الكبرى الأخرى الرائدة فى مجال السياحة العلاجية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة والتى تعاونها على تحقيق الأهداف داخل مصر أو خارجها.







