شكرا لقرائتكم خبر عن مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: الزواج عند قدماء المصريين كان يتم بـ16 شاهدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن الزواج لدى المصريين القدماء كان يشهد عليه 16 شخص والطلاق 4 أشخاص، لأن الزواج لديهم كان أمر مهم للغاية وكذلك الطلاق، موضحا أن متوسط الأعمار لدى المصريين القدماء كان 35 عاما.

وأضاف مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، خلال لقائه ببرنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، أن هناك قصص حب كثيرة لدى المصريين القدماء، منها قصة حب إيزيدورا والتي كانت تحب حابى ، ووالدها لم يكن يرضى بهذا الزواج فظلت تقابل حبيبها وفى أحد المرات وهى تذهب من أجل رؤية حبيبها سقطت في النهر فحب ينقذها ماتت فتحولت لقديمة فحابى كان كل يوم يذهل لرؤية مقبرها ويولع شمعة .

وتابع مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية،: والد إيزيدورا كتب قصدية رثاء وهى شهيدة الحب وماتت في النيل فأصبحت قديسة .

ويقدم برنامج راجل و2 ستات فى فقراته المختلفة، وجبة دسمة من الموضوعات التى تهم كل أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يناقشها البرنامج، بواسطة متخصصين، وأيضًا يكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.