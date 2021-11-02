إحصائيات الملاحة الأعلى بتاريخ قناة السويس خلال شهر أكتوبر 2021.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2021 سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة، محققة أعلى حمولة شهرية في تاريخ القناة قدرها 112.1مليون طن.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2021 ، سجلت عبور 1847 سفينة مقابل عبور 1620 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 227 سفينة، بنسبة زيادة قدرها14%، فيما بلغت إجمالى الحمولات الصافية 112 مليون 100 ألف طن، مقابل 100 مليون و600 ألف طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 11 مليون و500 ألف طن، بنسبة زيادة بلغت 11.4%.