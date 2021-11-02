شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يطالب بحقوق أفريقيا فى قمة المناخ غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "مشاركة بارزة للرئيس فى جالسجو.. والعالم يشيد بالطفرة التنموية فى مصر.. الرئيس السيسى يطالب بحقوق أفريقيا فى قمة المناخ.. مصر اتخذت خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموى للوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة إلى 100 % بحلول 2030.. الجالية املصرية تردد الهتافات واألغانى الوطنية أمام مقر إقامة الرئيس.. والسيسى يتوقف لتحيتها.

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