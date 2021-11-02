شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: توصيل الغاز لـ12.3 مليون وحدة نصفها خلال الـ7 سنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن قطاع البترول تمكن من تحقيق معدلات توصيل للغاز الطبيعى غير مسبوقة منذ بداية النشاط، بإجمالى 12.6 مليون وحدة سكنية حتى 30 سبتمبر 2021، موضحا أنه تم توصيل الغاز لعدد 12.3 مليون وحدة سكنية حتى 30 يوليو 2021 على مدار 40 عاما، 50% منها خلال الـ7 سنوات الأخيرة فقط.

وأضاف الملا، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين المنعقد بعنوان "قطاع البترول المصرى بين التحديات والانجازات": "الوزارة لديها خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، من بينها المحور الداخلى والذى يعتمد على تشكيل لجنة حكومية لدراسة مشروع تحويل مصرإلى مركز تجارة وتداول الطاقة من كافة الجوانب، ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى إصلاحات سوق الغاز والتى بدأت بإصدار قانون تنظيم سوق الغاز فى أغسطس 2017، ولائحته التنفيذية فى فبراير 2018، وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز بموجب القانون".

وأشار إلى أن المحور الفنى والتجارى، اعتمد على التوسع فى الشبكات وخطوط الزيت الخام والغاز والمنتجات البترولية، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ على ساحل البحر الأحمر لاستقبال ناقلات بترولية بسعات أكبر لتداول المنتجات البترولية المختلفة.