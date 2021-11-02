شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر تضرب جزر تانيمبار جنوبى إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل، بأن هزة أرضية بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر ضربت جزر تانيمبار بجنوب إندونيسيا.

وحسب معطيات المركز، فإن بؤرة الزلزال كانت بعمق 109 كلم وتقع على بعد 440 كلم إلى الجنوب الشرقى من مدينة آمبون الإندونيسية.

وكانت التقديرات الأولية لقوة الزلزال عند 6.3 درجة بمقياس ريختر، ولم ترد على الفور أى معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا بشرية.

وفى شهر يونيو الماضى، ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات مناطق قبالة سواحل جزر مالوكو الإندونيسية النائية، حسبما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، دون صدور إنذار من تسونامي.