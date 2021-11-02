شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستجدات تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى بنى سويف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف زياراته الميدانية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات والحيوية من المرافق والخدمات، حيث تابع"اليوم"نائب المحافظ سيرالأعمال ببعض المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ببا، ورافقه خلالها مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ومنسقو المبادرة بالمركز، في إطار تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تفقد نائب المحافظ سيرالعمل في مشروع مجمع طنسا بني مالو الخدمي، والذي يضم عددا من المكاتب التي ستقدم الخدمات الجماهيرية بطريقة مميكنة وحديثة،وتشمل(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد ،وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري)، حيث يتم إنشاء المجمع ضمن 6 مجمعات بالمجالس القروية الأم بدائرة المركز، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالقرية والذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي،والتي يتم تنفيذها تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية داخل مبني واحد بهدف توفير الوقت والجهد على أهالي مجلس قروي طنسا وتوابعه.

كما تابع نائب محافظ بني سويف سير الأعمال الجاري تنفيذها بمدرسة الشهداء الإعدادية بطنسا، والتي تشهد أعمال توسع أفقي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 3 مليون جنيه تقريباً،لإضافة 5 فصول جديدة، والمدرسة الابتدائية بنات " إحلال وتجديد" ضمن 25 مشروعا يجري العمل بها في قطاع التعليم تغطى معظم قرى المركز والتوابع والتي تشمل 20 قرية وتابع،تستهدف إضافة 284 فصلاً دراسيا جديداً، وذلك ما بين إنشاء جديد وتوسعات أفقية وتعلية وإحلال كلي وجزئي.

وتفقد"سلامة" الأعمال الجاري تنفيذها لمد وتدعيم شبكة المياه وخدمة الصرف الصحي بقرية طنسا،والتي تشمل تغيير مواسير الاسبستوس ومدالخدمة للمناطق المحرومة، وذلك ضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تخدم أهالي قرى مركز ببا.



تفقد المشروعات



تفقد مشروعات حياه كريمة



جانب من المشروعات



جانب من تفقد مشروعات حياة كريمة



خلال تفقد المشروعات الخاصة بحياة كريمة



خلال تفقد مشروعات حياة كريمة