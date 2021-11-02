شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم بخالص التعازى لجنوب السودان فى ضحايا حادث تحطم طائرة شحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت جمهورية مصر العربية، بخالص التعازى لجمهورية جنوب السودان الشقيقة إثر حادث تحطُم طائرة شحن اليوم عقب إقلاعها من مطار جوبا مما أسفر عن وفاة طاقمها؛ معربة عن صادق مواساتنا لذوى الضحايا، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وأسفر تحطم طائرة شحن فى جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان عن مصرع 5 أشخاص، بينهم روسيان، اليوم الثلاثاء، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مدير مطار جوبا، أن الحادث أسفر عن مقتل جميع الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة، وهم شخصان روسيان، والثلاثة الآخرون من جنوب السودان.

والضحايا جميعهم من أفراد طاقم الطائرة، التى كانت تقل براميل وقود لمقاطعة مابان فى ولاية أعالى النيل، وذكرت الوكالة أن الطائرة من نوع "أنتونوف-26" للشحن.

من جانبها، أعلنت السفارة الروسية فى أوغندا أنها تتحقق فى ملابسات الحادث، مشيرة إلى أنها لا تملك معلومات تؤكد أو تنفى صحة هذه الأنباء.