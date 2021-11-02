شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح حماية المستهلك للمواطنين خلال تخفيضات الجمعة البيضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين بالالتزام بالحصول علي حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات والتأكد من جدية العروض والتخفيضات خلال فترة " تخفيضات الجمعة البيضاء "

ويُهيب الجهاز بجموع "التجار والموردين" ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن و الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شامل ، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون وفي حال التقدم بالشكاوى يمكن التواصل على رقم " 19588".

ونشر الجهاز بعض النصائح للمواطنين..

جهاز حماية المستهلك معاك في فترة التخفيضات وبيقولك

تتأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية .

احرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض"

تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.