شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: اكتشافات الغاز فى شرق البحر المتوسط حققت لمصر الاكتفاء الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن قطاع البترول هو القطاع الوحيد في مصر الذى لم يشهد أى خلل أو اهتزاز في أدائه إبان أحداث يناير أو بعدها، وذلك بفضل مجهودات رجاله المخلصين الذين يعملون دون الحاجة إلى تسليط الضوء عليهم أو بحثًا عن مال أو شهرة.

وأكد ضاحى خلال كلمته، بمؤتمر نقابة المهندسين "قطاع البترول المصرى بين التحديات والإنجازات"، أن طوال فترة السبع سنوات الماضية شهدت جميع قطاعات الدولة وفي القلب منها قطاع البترول نموًا متسارعًا بفضل وجود قيادة سياسية رشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا أن التقدم الذى تشهده كل قطاعات الدولة الأساس فيها هو قطاع البترول.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن وزارة البترول قامت بخطة طموحة مواكبة لرؤية مصر 2030 حققت الكثير من أهدافها مما جعل مصر تشهد تنفيذ عدة مشروعات حيوية، لافتا إلى أنه بفضل اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط حققت لمصر الاكتفاء الذاتي بل وفائض في مجال الغاز الطبيعي بعد أن كانت مصر تشهد عجزًا في هذا المجال وحق لرجال البترول أن يفخروا بما قاموا ويقومون به.

كما لفت ضاحى، إلى أن ندوة النقابة بشأن قطاع البترول، تأتي في وقت تشهد فيه مصر نموًا متسارعًا في كافة المجالات وتحقيق أحلام وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع.