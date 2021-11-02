شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. حظر دخول أى موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى عمله بعد 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة؛ عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وجهود مواجهته، وما يتعلق بموقف توريد وتصنيع اللقاحات المضادة له، وتلقى المواطنين لهذه اللقاحات.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، فى هذا الصدد المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولا سيما أن الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية، بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما وفرت الاعتمادات المالية اللازمة للحصول على هذه اللقاحات من مختلف المصادر بعد اعتمادها، وهو ما أسهم فى حصول عدد كبير من المواطنين عليها، وتقريباً تم تطعيم كافة موظفى الجهاز الإدارى للدولة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه جار حاليا التوسع فى تخصيص مراكز لتلقى اللقاح على مستوى الجمهورية؛ سعيا لاستكمال تطعيم المواطنين بتلك اللقاحات، مشددا على أنه سيتم تفعيل القرار، الذى سبق أن أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجارى، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يُجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

حبس المتهم بقتل مواطن فى الشارع بالإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيق

قررت نيابة ثانٍ وثالث الإسماعيلية، حبس المتهم "عبد الرحمن . ن" وشهرته عبد الرحمن دبور، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد، لأحد المواطنين بمنطقة بحى السلام بالإسماعيلية.





واستمعت النيابة لأقوال المتهم، ثم أصطحبته إلي مسرح الجريمة بشارع بحرى وطنطا التابع لدائرة قسم ثانٍ لتمثيلها.

كما استدعت النيابة عدد من شهود العيان وأصحاب المحال بالمنطقة للاستماع إلى أقوالهم وجمع الاستدلالات اللازمة لكشف دوافع المتهم لارتكاب جريمته البشعة، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، حادث قتل بشعة بعدما أقدم شاب في العشرينات من عمرة يدعى "عبد الرحمن نظمى وشهرت عبد الرحمن دبور، يعمل في بيع الموبيليا، كما عمل فترة بائع أسماك مقيم بمنطقة حى السلام التابعة لقسم ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، بذبح أحمد حلمى وشهرت أحمد نزاجة، كان يعمل سمكرى سيارات، وخلال الفترة الأخيرة كان يعمل في إصلاح وبيع العجل المستعمل، مقيم في نفس العنوان، بقتل الأخيرة وذبحه وفصل رأسه عن جسده والتمثيل بجسته، ثم أصاب إثنين من المواطنين خلال مرورهم بمسرح الجريدة في تقاطع شارع بحرى وطنطا بحى ثانٍ الإسماعيلية.





وصول 6 قطارات جديدة لمشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية

استقبلت الهيئة القومية للأنفاق حتى الآن 6 قطارات من القطارات المتعاقد عليها لصالح مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان، وتم نقلها إلى ورش الصيانة الخاصة بالمشروع فى بدر لحين بدء الاختبارات والتجارب عليها.

ويتوافد القطارات التى ستعمل بالمشروع البالغة 22 قطارا مع تواصل أعمال تنفيذ المشروع النهائية، حيث يجرى تصنيع قطارات المشروع في الصين من قبل تحالف شركة كريك/أفيك أنتل الصينية بتكلفة 227 مليون دولار.

ومشروع القطار الكهربائى الممتد بأطوال 103 كم ستكون الشركة الفرنسية آر ايه تى بى مسئولة عن إدارته وتشغيله لمدة 15 عاما دون أن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة، على أن تحصل الشركة الفرنسية على مقابل مادى متفق عليه مقابل الإدارة والصيانة على دفعات شهرية، ولا يشمل هذا المقابل قيمة قطع الغيار التى تتطلبها أعمال الصيانة، حيث أنه يشمل أعمال الصيانة الدروية اليومية فقط التى تسبق رحلات القطارات يوميا.

الحكومة تدرس إمكانية إطلاق "معاشك بإيدك" للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، لكافة فئات وشرائح المجتمع، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة إمكانية إطلاق معاش تأميني لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وذلك بهدف توفير حياة لائقة للمزارعين، وتشجيعهم على التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية.

من جانبها، استعرضت، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عناصر المنتج التأميني المقترح "معاشك بأيدك"، حيث أوضحت قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأميني للمزارعين، والتي سيقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي، فيما سيكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.

واشنطن تمهل إثيوبيا حتى يناير لإنهاء الصراع.. وتتوعد بـ"عقوبات" بسبب حرب تيجراى

قال مسئولون كبار بالإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن إثيوبيا ستفقد الوصول إلى برنامج تجاري أمريكي مربح بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ما لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء الصراع الجاري وتخفيف الأزمة الإنسانية بحلول عام 2022.

وقال أحد كبار مسئولي الإدارة لـ"CNN" إن الرئيس الأمريكى جو بايدن قرر أن إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات قانون النمو والفرص الأفريقي (أغوا) بسبب "للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".

ويجب على الحكومة الإثيوبية أن تتخذ "إجراءات عاجلة" بحلول الأول من يناير من أجل البقاء في البرنامج ، الذي يمنح الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة دخولًا معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية لآلاف المنتجات.

وتستعد إدارة بايدن أيضًا لإصدار عقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه بايدن في سبتمبر يأذن بفرض عقوبات واسعة على المتورطين في ارتكاب الصراع الجاري ، وفقًا للمسئولين.

بيت العائلة ينظم احتفالية لمرور 10 سنوات على تأسيسه بحضور شيخ الأزهر والبابا

ينظم بيت العائلة احتفالية كبرى الإثنين المقبل بقاعة مؤتمرات الأزهر بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرى، وذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

مجلس الوزراء: الإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم ارتفع وتخطى 280 مليار جنيه

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع الإنفاق الحكومي بشكل كبير على قطاعي الصحة والتعليم، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم، مُشددةً على أن هناك تطوراً كبيراً وزيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم بشكل سنوي، حيث ارتفع حجم الإنفاق على قطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2021/2022، ليصل إلى 108.8 مليار جنيه، مقارنةً بـ 93.5 مليار جنيه في موازنة عام 2020/2021، و73.1 مليار جنيه في موازنة عام 2019/2020، و61.8 مليار جنيه في موازنة 2018/2019، وكذلك ارتفع حجم الإنفاق على قطاع التعليم بالموازنة العامة الجديدة 2021/2022، ليصل إلى 172.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ 157.6 مليار جنيه في موازنة عام 2020/2021، و132 مليار جنيه في موازنة عام 2019/2020، و115.7 مليار جنيه في موازنة عام 2018/2019.