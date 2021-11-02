شكرا لقرائتكم خبر عن علوم الفضاء: مصر من أكثر الدول العالم اهتماما باستخدام الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة الدكتور علاء النهرى، إن "مصر من أكثر الدول فى العالم التى تهتم باستخدام الطاقة النظيفة؛ وهذا كان واضحا أثناء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس، خلال قمة المناخ "كوب 26" بجلاسكو، مضيفا أنها تمتلك محطات فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.

وأشار النهرى - فى اتصال هاتفى مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، من جلاسكو - إلى أن الإبقاء على الغابات يعتبر شيئا مهما جدا، حيث إنها رئة العالم، وتمتص غاز ثانى أكسد الكربون وتستخرج بدلا منه الأكسجين، ولا يجب قطع تلك الغابات من قبل أى دولة.

ودعا إلى احترام قرار قمة تغير المناخ بمساعدة الدول الإفريقية، كما أنه يجب على الدول التى هى مسببة للانبعاثات الغازية والحرارية بشكل كبير فى أن تتجه للطاقة النظيفة، وأن يتوجه العالم أجمع الآن إلى الاقتصاد الأخضر.