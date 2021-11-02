شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تحويل 387 ألف سيارة للغاز ونستهدف إضافة 400 ألف أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن إجمالى عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعى المضغوط حتى 30 سبتمبر 2021، بلغ 387 ألف سيارة، من بينهم 183 ألف سيارة تم تحويلها خلال الـ7 سنوات الماضية، لافتا إلى أن المستهدف إضافة 400 ألف سيارة من خلال تحويل 150 ألف سيارة، بالإضافة إلى إحلال 250 ألف سيارة من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، لما يحققه من مردود اقتصادى وبيئى واجتماعى.

وأضاف الملا، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين المنعقد اليوم، بعنوان "قطاع البترول المصرى بين التحديات والانجازات"، : أن تسعير الغاز الطبيعي لقطاع الصناعة يتم من خلال لجنة وزارية تضم عدة جهات معنية، كاتحاد الصناعات ولجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، مشيرا إلى أن قرار زيادة سعر الغاز للمصانع يخاطب 3 قطاعات بعينها ترتبط بالتصدير الخارجي كالاسمدة والحديد.

وأوضح وزير البترول خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين المنعقد بعنوان " قطاع البترول.. بين الإنجازات والتحديات": عن قرب الإعلان عن قرار بتسعير الغاز الطبيعى مثل عمليات تسعير البنزين والسولار، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة الأسعار كل 3 أو 4 أشهر، موضحا: بالمقارنة بدول الخارج فأن مصر تعتبر من ارخص الدول فى أسعار الغاز.

وأكد وزير البترول، أن آليات التسعير تضع في اعتبارها عناصر التكلفة لتمكين المصانع من إنتاج منتج منافس في السوق العالمى.

ولفت إلى أن ما تم على مدار السنوات الماضية نفذ بحكمة وعلم من ابناء القطاع، موضحا أن بعد توقف توقيع اتفاقيات بترولية جديدة خلال الفترة من 2011 حتى أكتوبر 2013 ، فقد شهدت السبع سنوات السابقة توقيع 99 اتفاقية بترولية وجذب شركات عالمية جديدة فى مجال البحث والإنتاج .

وأشار المهندس طارق الملا انه حتى 30 سبتمبر الماضى تم تنفيذ 30 مشروع لتنمية الحقول باستثمارات 514 مليار جنيه، موضحا أن قطاع الغاز شهد نمو وصل الى 25% عام 2018/2019، فى حين بلغ -11% فى عام 2015/2016.