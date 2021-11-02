شكرا لقرائتكم خبر عن التحول الرقمى يصل الانتخابات العمالية لأول مرة وربط قاعدة البيانات بالقوى العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد انتخابات النقابات العمالية للدورة المقبلة " 2022-2026 "، لأول مرة إجراء تحديث البيانات للجان النقابية على مستوى الجمهورية، إلكترونيا، من خلال إدخال أسماء أعضاء اللجان وبياناتهم على المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، حيث تتيح الوزارة للجان النقابية والنقابات العامة أرقام سرية خاصة بأعضاء الجمعيات العمومية الخاصة لتسجيل بياناتهم، لتتمكن من إجراء حصر وقاعدة بيانات خاصة بأعضاء النقابات العمالية.

واستعدادا لعمليات التصويت بالانتخابات المقرر لها منتصف 2022، أصدرت وزارة القوى العاملة، قرار رقم 172 لسنة 2021، باستمرار العمل بالقرار رقم 106 لسنة 2021 بشأن تحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومى لكافة المنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين تمهيد لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة، على أن تنتهى تلك المهلة بنهاية مواعيد العمل الرسمية فى يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021 .

قال خالد عيش نائب عضو مجلس الشيوخ، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إنه لأول مرة يتم تطبيق نظام تحديث بيانات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية إلكترونيا، والتى بناءا عليها سيتم إجراء الانتخابات، حيث أن المٌثبت فى الجمعية العمومية من اللجان النقابية يعد دليل على سداد العضو للاشتراك وبالتالى يحق له المشاركة والترشح، لافتا إلى أن البيانات التى ستحصل عليها مديريات القوى العاملة بالمحافظات سيتم إرسالها لكل النقابات العامة على إسطوانات للاستعانة بها فى عمليات التصويت.

شركات لا ترغب فى وجود تنظيم نقابى

وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال، فى تصريحات لليوم السابع، أن تأخر بعض اللجان النقابية فى تحديث بياناتها، يرجع إلى أن ثقافة تحديث البيانات إلكترونيا مازالت غير متوفرة لكافة اللجان النقابية العمالية، كما أن هناك شركات لا ترغب فى وجود تنظيم نقابى داخل المنشأة وبالتالى تؤخر فى تسليم البيانات لحين التواصل معها من قبل النقابة العامة أو وزارة القوى العاملة أو مكاتب العمل، مضيفا: أن وزارة القوى العاملة تهدف إلى عمل قاعدة بيانات كاملة إلكترونية لتتماشى مع التوجه الحكومى خلال الفترة الحالية للتحول الرقمى فى كافة قطاعاتها، بحيث يتم عمل قاعدة بيانات تشمل كل المنتمين للعمل النقابى، وأعدادهم، لربط كل البيانات إلكترونيا، مثمنا هذا الاتجاه فى النقابات العمالية، لافتا إلى أن التطبيق سيحتاج إلى بعض الوقت.

ودعا عيش، اللجان النقابية إلى استغلال ذلك بعمل سيستم لديها يتضمن كافة البيانات الخاصة بأعضائها وأسمائهم ويتم تنقيتها بشكل دورى للعودة لها فى حال الحاجه لها، ولتسهيل اجراءات التحديث فى الانتخابات فى كل دورة مقبلة، موضحا أن 75% من اللجان النقابية للصناعات الغذائية انتهت من عمليات التحديث، قائلا: نأمل أن نصل إلى 100% خلال الأسبوعين الباقيين، ولا أعتقد أن هناك نقابات ستتقاعس فى عمل التحديث، خاصة أنه لن يتم تأجيل إجراء الانتخابات، حيث لا يوجد أى مبررات لذلك، وبالتالى النقابة التى سيصل إليها النصاب من حيث أعداد اللجان سيتم إجراء الانتنخابات بها، والمتأخرين سيتحلمون نتيجة ذلك.

طلب لتشكيل لجنة محايدة

فيما طالب مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، نائب رئيس اتحاد العمال، بتشكيل لجنة محايدة لإدارة الانتخابات العمالية المُنتظر عقدها منتصف العام المقبل، ومراجعة أوراق المرشحين، مشيرا إلى أن المطلب ليس جديدا حيث إنه من المفترض تشكيل لجنة محايدة من قدامى النقابيين لإدارة الانتخابات داخل اتحاد العمال، لافتا إلى أن ذلك ليس له علاقة بالعملية الانتخابية داخل وزارة القوى العاملة، أو دور الوزارة فى الانتخابات. وأوضح البدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتقدم بطلب رسمى لمجلس إدارة اتحاد العمال لطلب تشكيل لجنة محايدة تضم 5 من قدامى النقابيين المشهود لهم بالكفاءة والحيادية لمراجعة كافة أوراق الانتخابات، ويشكلون لجنة للانتخابات لضمان إدارة العمال أنفسهم للانتخابات وبعيدا عن التدخلات الإدارية أو غيرها، مؤكدا أن اتخاذ القرار فى يد مجلس الاتحاد العام للعمال، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون معنية لإدارة العملية الانتخابية ومراجعة كافة أوراقها، ثم يتم إرسال كافة الأوراق إلى وزارة القوى العاملة فى ظل الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية.

فيما قال عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، إن وزارة القوى العاملة دائمة الداعم للعمل النقابى، وتسعى لوضع منظومة جيدة لتسهيل عملية الانتخابات المقبلة، وتتخطى كافة العقبات والمشكلات التى واجهت النقابات العمالية فى الانتخابات الماضية، مشيرا إلى ضرورة وجود رؤية واضحة لدى النقابات فيما يخص عدد اللجان النقابية التابعة لها حتى يتم تنظيم العملية الانتخابية وسيرها بدون أى عقبات.