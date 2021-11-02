شكرا لقرائتكم خبر عن "مستشار التنمية المحلية": يوم المدن العالمى منح الأقصر حقها كأهم مدينة سياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازى، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى، إنه لشرف كبير أن تستضيف محافظة الأقصر احتفالية يوم المدن العالمى، كون حدث عالمى، تم تنظيمه على أرض مصر، بعدما تنافست الأقصر مع العديد من العواصم العالمية من أجل الحصول على تنظيمه، وتابع:"هذا الحدث إعطاء مدينة الأقصر حقها المستحق كواحدة من أهم المدن السياحية".

وأضاف "حجازى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن لأهمية الحدث وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت رعايته، والذى كان أبرز محاوره هو كيفية مواجهة التغيرات المناخية .

وأكد "حجازى"، أن تنظيم هذا الحدث أبرز قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات الكبرى ، والأحداث الهامة، بالإضافة إلى أنه سلط الضوء على أهم مدينة سياحية بالبلاد.