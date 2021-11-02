شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح فريق كلية طب حلوان فى تغيير صمام الأورطى بدون جراحة لمريضة تبلغ 72 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان، نجاح الفريق الطبى بكلية الطب جامعة حلوان وداخل غرفة القسطرة بمستشفى بدر الجامعي، فى تغيير صمام الأورطى عن طريق القسطرة لمريضة تبلغ من العمر72 عاما، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، حيث تمكن فريق قسم القلب والأوعية الدموية فى "مستشفى بدر الجامعى" من تغيير صمام الأورطى بواسطة القسطرة القلبية"TAVI"، لمريضة تبلغ من العمر (72) عام، وذلك تحت إشراف الدكتور وليد السروجى، القائم بعمل عميد كلية الطب فى جامعة حلوان، الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، الدكتور إيهاب لطفى، مدير عام مستشفى بدر الجامعى.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن العملية تمت في ظل صعوبة كبيرة نظرا لتقدم المريضة في العمر، وهو مازاد من صعوبة المهمة حيث تم إجراء العملية من خلال التدخل بالقسطرة وهي من التدخلات الحديثة والصعبة، ولكن مهارة الفريق الطبى في مستشفى بدر جامعة حلوان جعلته يتمكن من ذلك.

واستطاع الفريق الطبى إجراء القسطرة، وعقب العملية أصبحت المريضة في حالة صحية جيدة جداً بعد تغيير الصمام الأورطى لها بعد أن كانت تعانى من ضيق شديد بالصمام الأورطى وحالتها الصحية العامة لا تسمح باجراء جراحة قلب مفتوح؛ لتغيير الصمام واستطاعت الخروج بعد يومين فقط من تغير الصمام.

جدير بالذكر أن قسم القسطرة القلبية بمستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان يحتوى على أحدث "جهاز قسطرة قلبية"، ويقوم بإجراء جميع تدخلات القسطرة سواء: " تشخيصية، تركيب دعامات عادية، دوائية وتوسيع بالبالون، وتوسيع الصمامات بالبالون، وتغيير الصمام الأورطى بالقسطرة"



الفريق الطبى



مستشفى بدر الجامعى