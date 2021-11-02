شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب مهندسين القاهرة: قطاع البترول بذل مجهودات أسهمت فى القضاء على أزمة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هشام أبوسنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، إن قطاع البترول بذل مجهودات خلال السنوات السبع الماضية أسهمت في القضاء على أزمة الكهرباء، والعمل علي تطوير شامل للبنية التحتية وإعادة تأهيل الموانئ البترولية والمستودعات وخطوط النقل، وإطلاق استراتيجية لتحديث وتطوير قطاع البترول في إطار رؤية الدولة 2030.

وأضاف رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، خلال كلمته فى مؤتمر نقابة المهندسين، المنعقد بعنوان: " قطاع البترول المصرى.. بين التحديات والانجازات"،: أن وزارة البترول والثروة المعدنية استطاعت أن تحقق نتائج متميزة علي مدي السنوات السابقة، ولم تكن لتتحقق الا بالعمل على أسس ونهج علمى وعملى متكامل ووفق خطط تنفيذية محددة التوقيتات وحجم الأعمال، حيث استطاعت مصر بفضل خططها الإصلاحية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتكاملها مدعومة بالاستقرار السياسى والاقتصادى أن تكون من الدول القلائل التى حققت نمواً اقتصادياً.

وأوضح أبو سنة أنه استمراراً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة وتعزيز موارد مصر من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج من خلال تحقيق اكتشافات جديدة تضيف للاقتصاد المصرى مع شركات عالمية نجحت مصر من خلالها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات السبعه الماضية، فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود الحثيثه والعمل الدؤوب حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة تزيد عن 25% .

وأشار أبو سنة، إلى أنه من أهم الملفات التى اقتحمتها وزارة البترول والثروة المعدنية عقب ثورة 30 يونيو وحققت فيها نجاحات عملاقة فى ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادى ورؤيتها فى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة، بالاضافة الى وزيادة الاتفاقيات العالمية للبحث عن الغاز والبترول مع الشركات العالمية الذى نتج عنه اكتشاف حقل ظهر وغيره من الابار الهامة، والبدء فى البحث عن البترول فى البحر الاحمر، وتوصيل الغاز الى المنازل الذى وصل الى مراحل غير مسبوقة، ومد الغاز الى المصانع لزيادة عجلة الانتاج، وكذلك الاهتمام بالثروة المعدنية كرافد مهم وحيوى للاقتصاد القومى ووصول مصر الى العالمية فى انتاج الذهب والمعادن المصاحبة.

وشدد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُولي لقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية أهمية كبري باعتباره من اهم متطلبات الحياة للموطن المصري وساعد في النهوض بالاقتصاد المصرى.