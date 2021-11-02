شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل لمعاونى النيابة الإدارية الجدد: الإخلاص والانصاف سلاحكم فى العمل القضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن قرار رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين معاونى النيابة الإدارية الجدد من دفعتى 2013 و2014، يلقى عليهم مسئولية كبيرة فى تمثيل هيئتهم العريقة.

وتوجه المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى الحفل الذى تنظمه الوزارة بمناسبة أداء معاونى النيابة الإدارية اليمين القانونية، بالتهنئة لهم مطالبهم بالعمل الجاد والاجتهاد.

وقال وزير العدل، إنه بانضمام الأعضاء الجدد للنيابة الإدارية تنعقد الآمال عليهم بأن يكونوا امتدادا للأجيال الذين حملوا الصدق والجهد فى العمل القضائى، على أن يكون سلاحهم فى ذلك الإخلاص والتطور فى العمل وحسن المسلك والانصاف والجهد والاجتهاد.

ووجه الوزير، حديثه المتعاونين الجدد قائلا: يجب أن تكونوا خير من يمثل تلك الهيئة العريقة، وأن تكونوا على قدر تقدير الرئيس للجهات القضائية وعليكم الوقوف على المتوقع وزيادة سواء فى العمل الفنى أو السلوك الشخصى.

واختتم الوزير، أن وزارة العدل لا تدخر جهدا فى دعمكم وصقل مهاراتكم.

يذكر أن وزارة العدل نظمت تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، حفل مراسم أداء اليمين القانونية لمعاونى النيابة الإدارية الجدد من دفعتى 2013، 2014، وأدى أعضاء النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية الذى نص على أن " أدى اعمل وظيفتى بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون.