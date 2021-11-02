شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف لجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن قطاع البترول واجه العديد من التحديات التى استطاع مواجهتها ومنها أزمة المديونيات مع الشركات الأجنبية التى استطاع القطاع التغلب عليها عبر خطة جدولة لتلك المديونيات، موضحا أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تضمن اهدافا استراتيجية على 3 محاور هي تامين الطاقة من خلال زيادة امدادات الطاقة وتنويع مصادرها وادارة الطلب على الطاقة.

وأضاف الملا، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين المنعقد بعنوان "قطاع البترول المصرى بين التحديات والانجازات"،: أن الوزارة تبذل جهودا خلال الفترة الحالية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الامكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذحا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق استراتيجيتها من خلال عدة محاور رئيسية، من بينها: زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة فى مختلف الأحواض البيولوجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة من خلال تسويق المناطق الجديدة والواعدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية "EUG"، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة صور المسح السيزمى وزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة كخليج السويس.

وأشار إلى أن استراتيجية قطاع البترول تعتمد على إجراء مراجعة دورية للخطط الاستثمارية للشركاء والخاصة بزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، والعمل على زيادة نسب نجاح عمليات البحث والاستكشاف من خلال الاستفادة من نتائج الحفر فى وضع التصور الجيوللوجى لعمليات الحفر، إلى جانب التوسع فى شبكات خطوط نقل الزيت الخام والغاز والمنتجات البترولية، وتطوير الموانئ البترولية ومراكز الشحن البرحرية لزيادة طاقات الشحن ورفع كفاءة الاستيعاب، وزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية.

وأشار إلى أن الوزارة قد أجرت تحديث لاستراتيجية التكرير وتصنيع وتداول البترول فى مصر حتى 2040، وإضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة، وتغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الرئيسية "سولار، بنزين، وغيرهم"، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن الوزارة تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السولار والبنزين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة وتطوير المصافى القادمة.