شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تخصص 650 ألف متر سجاد بتكلفة 220 مليون جنيه لتجديد فرش المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه خلال العام المالي الحالي 2021 /2022م، تم توفير 650 ألف متر سجاد بإجمالي مبلغ "220 مليونًا و250 ألف جنيه" لفرش المساجد الجديدة، وتجديد فرش المساجد القديمة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى من جهة ، وتطوير مصانعها التابعة لهيئة الأوقاف المصرية من جهة أخرى.

كانت وزارة الأوقاف المصرية، أعلنت تحقيق عددًا من الإنجازات خلال الربع الأول من العام المالي 2021 / 2022م من أهمها تحسين الأحوال المالية للأئمة، بزيادة قدرها (250) جنيهًا شهريًا في بدل صعود المنبر تصرف من 1/ 9/ 2021م، ليصبح دخلهم وفق الجدول المرفق، التعاقد على (90) ألف زي أزهرى مجانى.