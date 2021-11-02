شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة التعدين بنقابة المهندسين: ارتفاع توصيل الغاز للشقق لـ1.2 مليون وحدة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس صبرى الشرقاوى، رئيس شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات بنقابة المهندسين، إن قطاع البترول بذل مجهودات لا يستطيع أحد تصورها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى أصبحت مصر بعد أن كانت تستورد الغاز الطبيعى نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، بل وتم تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلى، مضيفا: وبعد أن كانت مصر يحجم عنها المستثمرون أصبحت بلد جاذبة للاستثمار والدليل على ذلك كم الاتفاقيات التى تم توقيعها للبحث والاستكشاف عن البترول في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وصحراء مصر.





وأضاف الشرقاوى، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين المنعقد بعنوان "قطاع البترول المصرى بين التحديات والانجازات،: كما نجد أن توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية قد زاد من معدل 200 :300 ألف وحدة سكنية في العام ليصل إلى أكثر من مليون و200 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، كما نشاهد زيادة عدد السيارات التي يتم تحويلها إلى الغاز وزيادة عدد محطات التموين بالغاز أضعاف مضاعفة، ونشاهد الإنجازات الكبيرة في قطاع تكرير البترول والذى يعتبر من الإنجازات الكبيرة التي تحسب لوزارة البترول حيث قامت بتطوير المعامل القديمة وإضافة معامل جديدة ستؤدى إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

واستطرد: هذا إلى جانب الاهتمام الكبير الذى أولاه وزير البترول لقطاع الثروة المعدنية مما أدى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات للبحث عن الذهب وزيادة إنتاج الفوسفات وزيادة صادراته بل وتحويله إلى منتجات تؤدى إلى مضاعفة العائد منه بدلا من تصديره كمادة خام، ونحن نطالب وزير البترول والثروة المعدنية القاء الضوء على ما قام به قطاع البترول المصري من جهود وإنجازات وتحديات حتى يعلم أبناء الوطن ما يقوم به أبناء هذا القطاع من أجل هذا البلد الأمين.