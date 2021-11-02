شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر لاتحاد عمال القليوبية غدا بعد استرداده نادى بنها العمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد المحلى لعمال القليوبية، برئاسة عماد حمدي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمراً بعنوان "سيادة دولة الحق والقانون"، بمناسبة استرداده نادي بنها العمالي، غدا الأربعاء، بمقر النادى بمدينة بنها.

ينعقد المؤتمر تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويحضره لفيف من الشخصيات التنفيذية والأمنية والعمالية، ونواب برلمان، وأصحاب أعمال، وعلى رأسهم ،اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ،وجبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، واللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.

وكان الاتحاد المحلي لعمال القليوبية التابع لـ"اتحاد العمال"، قد إسترد نادي العمال، ومقره كورنيش النيل ببندر بنها، والمملوك لـ"الإتحاد"، والواقع على مساحة تصل إلى 1600 متر مربع وتتخطي قيمته السوقية للبيع تمليك الـ4 مليارات جنيه،وذلك تنفيذاً لحكم قضائي عن محكمة إستئناف بنها ،في قضية ترافع فيها المحامي أحمد محمود سلام ،ضد مستأجر النادي الذي استولى علي "النادي" منذ عام 2012 بعقود ووثائق أثبت الطب الشرعي تزويرها.