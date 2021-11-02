شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كلمة رئيس النيابة الإدارية خلال حفل حلف اليمين لأعضاء الهيئة الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة خلال مراسم حلف اليمين الدستورية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية الجدد دفعتى 2013 / 2014، داخل ديوان وزارة العدل، وحضر مراسم الاحتفال المستشار عمر مروان وزير العدل.

وبدأت مراسم حلف اليمين الدستورية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية الجدد دفعتى 2013 / 2014، داخل ديوان وزارة العدل أمام المستشار عمر مروان وزير العدل.

حضر مراسم حلف اليمين الدستورية كل من، المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسى عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.