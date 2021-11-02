شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شارع ترعة الجبل بحدائق القبة وتطوير ميدان أبو وافية شمال القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية، لمتابعة سير العمل، كما قام بالمرور بنطاق حى حدائق القبة، بحضور اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحى لمتابعة أعمال التطوير الجارية من رصف بشارع ترعة الجبل بجوار مترو الأنفاق، موجها بمتابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير شوارع الحى.

وفى السياق نفسه، تفقد المهندس خيرى احمد مرسى رئيس حى الشرابية أعمال تطهير بلاعات الصرف الصحي بشارع درب السكة الحديد أرض الشركة، ضمن الاستعدادات الخاصة بتطهير خطوط الصرف لاستيعاب الأمطار.

كما أشرف المهندس خيرى احمد مرسى رئيس حى الشرابية على إصلاح كسر ماسورة مياه مكسورة بشارع المجارر، كما تابع رئيس الحى البدء فى دهانات ميدان أبو وافية.