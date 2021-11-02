شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة ترفع تراكمات المخلفات بمحور محمد ذكى وشوارع التبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، برئاسة اللواء إيهاب الشرشابى، اليوم حملة لتجريد الأتربة ورفع التراكمات الموجودة بمحور محمد ذكي نطاق فرع الهيئة بحي المقطم، كما تم تكثيف أعمال النظافة والتجريد لمحور كوبري أكتوبر، حيث نفذ فريق العمل بفرع الأزبكية بالعمل على مدار الليل بتجريد كوبري أكتوبر قطاع حي الازبكية.

وواصلت هيئة نظافة وتجميل القاهرة، لليوم الرابع على التوالى رفع مخلفات وتجريد الأتربة والهدم والرتش الموجودة في الطريق الدائرى قطاع المعادي، وتم فتح الطريق لتسير حركة السير بالشوارع الجانبية بالطريق الدائري .

في ضوء توجيهات اللواء إيهاب الشرشابي وتحت اشراف المهندس احمد عبد النبي مدير فرع الهيئة بالتبين واصل الفرع الحملة المكثفة على كافة المحاور الرئيسية داخل نطاق التبين واستهدفت الحملة شوارع الضغط العالي ومحيط السكرية وشارع السكة الحديد والحكر القبلي ومحيط السنترال .

كما واصلت أفرع الهيئة برفع التراكمات التاريخية من المناطق والأراضى الفضاء والخرابات، ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.