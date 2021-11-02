شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القاهرة تكشف عن جراحات نادرة للأطفال والمبتسرين فى مستشفى المنيرة العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية الصحة بالقاهرة، نجاح قسم جراحة الأطفال بمستشفى المنيرة العام فى الوصول بمعدلات الأداء بعد مرور عام فقط على افتتاح القسم لمعدل مرضى قارب على 450 حالة، أغلبها لاقى نجاحا مبهرا، خاصة فى نسب النجاح الخاصة بعمليات جراحية للأطفال المبتسرين، كما يتم متابعة الأطفال ما بعد الجراحة لفترات طويلة للتأكد من استقرار حالتهم الصحية.

شمل الفريق الطبى الدكتور أيمن البغدادى، أستاذ جراحة الأطفال جامعة عين شمس، والدكتور هانى إمبابى زميل جراحة الأطفال هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بمشاركة أخصائى التخدير الدكتور طارق حسام، والدكتور كريم مخيمر.

قال الدكتور محمد عزيز مدير عام مستشفى المنيرة العام، إن المستشفى نجحت فى إجراء جراحة لحالة طفلة فى عمر 6 أشهر، لديها عيب خلقى وهو شق بسقف الحلق، والتى تعد من العمليات الدقيقة جدا والمتقدمة، حيث تم عمل إصلاح للشق، وتأتى نسب نجاح القسم فى مثل هذا النوع من الجراحات مرتفعة جدا.

أضاف مدير عام المستشفى، أن القسم يقوم بعمل تركيب قسطرة وريدية مركزية عن طريق السونار، وهى من التقنيات المتقدمة وهى استخدام السونار لتركيب قسطرة لطفل، والتى من شأنها تقليل المحاولات والتأكد من مجرى القسطرة، كذلك تقليل حدوث مضاعفات تركيب القسطرة مثل النزيف ونتائجها ممتازة.

وقالت الدكتورة إيمان السيد نائب مدير عام المستشفى، إن المستشفى نجح أيضا فى إجراء جراحة عيوب خلقية جاءت بعيب خلقى يسمى (sacrococcygeal teratoma)، أو ورم عجزى عصعصى وهو تورم كبير أسفل الظهر يظهر فى الأطفال حديثى الولادة، تم استئصاله من تلك المنطقة الحساسة، وترقيع المكان بجزء من الأنسجة المحيطة، فى إطار تطوير الخدمات بالمستشفى، واستكمالا للنجاح الذى بدأ فى أغسطس 2020، بافتتاح قسم جراحة الأطفال والمبتسرين، فى المستشفى.

قال الدكتور كريم أحمد سلام وكيل مديرية القاهرة للطب العلاجي، إنه يجرى التجهيز فى الوقت الحالى لتكرار هذه التجربة فى أكثر من مستشفى من المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، لتوفير فرص أكبر بأماكن أكثر تجرى فيها مثل هذه الجراحات الدقيقة، وأضاف الدكتور كريم سلام وكيل المديرية للطب العلاجى، أن المديرية تسعى لتطوير كافة أقسام مستشفيات المديرية لإدخال كافة الجراحة بها.

قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الطب العلاجى، إنه يوجه كل الدعم اللازم لاستمرار النجاح الذى قدمه قسم جراحة الأطفال بالمنيرة العام.