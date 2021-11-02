شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على يوم تذكار الأرواح الأموات فى الكنيسة الكاثوليكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم الثلاثاء، الموافق الثانى من نوفمبر من كل عام بـ " يوم تذكار جميع الأرواح فى الكنيسة الكاثوليكية"، حيث يعرف أيضًا بيوم "جميع الأموات"، حيث تعتقد الكنيسة الكاثوليكية أن نفوس الأموات الذين ماتوا في حالة النعمة، من دون أن يكفروا عن جميع خطاياهم تمر بحالة إطهار، تسمى المطهر.

ويعتبر هذا اليوم يوم للصلاة وتذكر أرواح الأحباء الذين فارقوا الحياة، حيث يُعتبر "سبت النور"، المشابه ليوم ذكرى الأموات، تقليدًا مرتبطًا بتراث المسيحية الشرقية.

وغالبًا ما يستحضر ممارسو تقاليد هذا اليوم ذكرى أحبائهم الذين رحلوا من خلال طقوس وممارسات مختلفة، كما تتنوع هذه الطقوس والممارسات المرتبطة بهذا اليوم على نطاق واسع وتختلف بين الكنائس والطوائف المسيحية.