شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات والإشغالات بشارع عثمان محرم بالطالبية تمهيدا لتطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة الجيزة من خلال حى الطالبية برئاسة الدكتور أشرف تامر، حملة مكبرة بشارع عثمان محرم تمهيدا لتطويره، أسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات ورفع الأرصفة لتوسعة الشارع وإزالة كافة معوقات الحركة المرورية بنطاق الحى، كما تم متابعه أعمال رفع كفاءة النظافة ورفع السيارات المتهالكة بمحور أنور السادات من خلال التعاون بين هيئة النظافة والتجميل وحي الطالبية.

وفى سياق آخر، واصل قطاع هضبة الأهرام حملاته التى أسفرت عن ضبط وإيقاف أعمال تشطيب لمحل مخالف بدون ترخيص بالعقار الكائن رقم / 13 قطعه س وعلي الفور تم تكسير الأرضيات وسحب الأبواب ومعدات الإنشاء كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني إلي تجاري بالعقارات أرقام 284 قطعه د ، 81 قطعه ح وتم سحب الاخشاب وكافة مواد البناء والمعدات وتم تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية.

كما شن القطاع بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة حملة إشغالات مكبرة علي شارع العشرين منطقة س ، ع بوابة حورس وطريق الواحات تم فيها رفع كافة التعديات والإشغالات علي حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات من المحلات والمقاهي المخالفة للتعليمات والتي تقدم خدمة الشيشه للمواطنين مخالفا بذلك قرار الحكومة وتم إعادة الانضباط للشارع وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 400 حالة إشغال متنوعة وايداعها بمخزن الهضبة.