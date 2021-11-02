شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم مسابقة "أفضل قصة خيال علمى".. تعرف على الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم إدارة النشاط العلمى والتكنولوجى بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مسابقة "أفضل قصة خيال علمي"، وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية الثقافية والفكرية التى تنمى روح الإبداع والمنافسة لدى الطلاب.

وتعد قصة الخيال العلمى هى قصة أدبية خيالية يستخدم فيها مؤلفها أو يستعين بالعوامل الفيزيائية أو الكونية مثل الحياة على كواكب أخرى أو فلسفية من تأليف الطالب، وذلك فى عدد صفحات لا يقل عن 10 صفحات ولا يزيد عن 20 صفحة.

وعلى الطلاب الراغبين فى المشاركة بالمسابقة التقدم الى إدارة النشاط العلمى والتكنولوجى بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بمبنى (و)الملحق بالمبنى الادارى للاشتراك فى المسابقة وتقديم القصة واحضار صورة البطاقة الشخصية وصورة الكارنية على أن يكون آخر موعد لتقديم القصة يوم 2021/11/25 وسيتم منح المراكز الثلاث الأولى بالمسابقة جوائز مالية وشهادة تقدير، وذلك من قبل الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت إشراف راشد عصام مدير الإدارة، مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمى والتكنولوجي.



