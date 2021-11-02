شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يطالب الأعضاء الجدد بتحمل مسؤولية حمل رسالة العدالة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2013 و2014 وذلك بمقر وزارة العدل.

واستُهلت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رحب فيها بالمستشار عمر مروان وزير العدل، مهنئًا معاوني النيابة الجدد ووجه تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصداره قراري تعيين الدفعتين.



تكريم وزير العدل

كما طالب الأعضاء الجدد، أن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة، وأكد ضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة.

واختتم كلمته، بالتأكيد على دور أعضاء النيابة الإدارية المقدس في حماية الوطن، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.



الدفعة الجديدة

كما تفضل المستشار عمر مروان وزير العدل، بإلقاء كلمته التي رحب فيها بالمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ المعاونين الجدد، وطالبهم بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة، مؤكدًا أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد وحماية المال العام لإقامة دولة القانون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي الختام، قام كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتبادل الدروع التذكارية.

من جانبه صرح المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الْأعلى للنيابة الإدارية، أن الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد، سوف يجرى بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، يومي الأربعاء والخميس.



حفل وزارة العدل



دفعة النيابة الادارية



مراسم حلف اليمين



وزير العدل و رئيس النيابة الادارية



وزير العدل ورئيس النيابة