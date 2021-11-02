شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء الناجحين من الطلاب الوافدين المتقدمين لمسابقة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من الطلاب الوافدين المتقدمين لمسابقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثانية للقرآن الكريم من المقيدين على منحة المجلس والدارسين بالأزهر الشريف والجامعات المصرية والمعاهد الأزهرية والمعاهد العليا.

وأوضحت الوزارة، عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنها ستعلن لاحقًا ترتيب الناجحين وكلًا من المرشحين لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمرشحين للمسابقة العالمية والفائزين بجوائز مالية أو كتب علمية.

وفيما يلى بيان بأسماء الناجحين عن يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر الجارى:

أولًا: القرآن كاملًا1. عمر حسن طنلامى نيجيريا القرآن كاملًا

2. محمد أدريان هدايات إندونيسيا القرآن كاملًا

3. شيخ عبدالله محمد نيجيريا القرآن كاملًا

4. مفتى حافظى دين العارفين إندونيسيا القرآن كاملًا

5. فقهان معرفة الله معين إندونيسيا القرآن كاملًا

6. لطفى أمين رزقى كرنياوان إندونيسيا القرآن كاملًا

7. يوسف محمد احمد نيجيريا القرآن كاملًا

8. موسى ادم اسحق محمد السودان القرآن كاملًا

9. نور محمد فوزى بودى إندونيسيا القرآن كاملًا

10. فارز نزهرى بن شمس الدين إندونيسيا القرآن كاملًا

11. معارف شعبانى كارناوى تسمان إندونيسيا القرآن كاملًا

12. بوبو رحيم كازاخستان القرآن كاملًأ

13. صوفى مولدا تهرى مستورى إندونيسيا القرآن كاملًا

14. فاطمة عبد الله عباس نيجيريا القرآن كاملًا

15. محمد الأمين بن إسماعيل بنجلاديش القرآن كاملًا

ثانيًا: نصف القرآن1. أغوس فيانطارى الكندارى إندونيسيا نصف القرآن

2. محمد عبدالحكيم بودى إندونيسيا نصف القرآن

3. فائق دفا السداد سوديبيو إندونيسيا نصف القرآن

4. أحمد حافظ قضل الله ديبوت إندونيسيا نصف القرآن

5. أبوبكر محمد محمد طنليتى نيجيريا نصف القرآن

6. أحمد مانا عبد الفتح الكاميرون نصف القرآن

7. إلهام مجدد إيدى كوسنادى إندونيسيا نصف القرآن

8. تيتين نور رحمى يوسف إندونيسيا نصف القرآن

9. محمد صادق إلهامى أحمدى إندونيسيا نصف القرآن

ثالثًا: ربع القرآن1. ريمان فردوس مصطفى إندونيسيا ربع القرآن

2. سلمى دولة النساء محمد حسين إندونيسيا ربع القرآن