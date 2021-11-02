محافظة الجيزة: رصف عدد من الشوارع الفرعية بالخطة الاستثمارية للعام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططات رصف وتطوير عدد من الشوارع الفرعية لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات في ضوء توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي .

وفي ذلك الإطار، تابع محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير شارعي ترعة السيسي وزغلول نطاق حي الهرم ضمن خطة التطوير الذي تشهدها المنطقة المحيطة بشارع الأربعين والمنصورية ومحور ترسا لتسهيل حركة التنقل بذلك القطاع الحيوي.

كما تابع المحافظ أعمال تقوية ورصف وتطوير طريق المعتمدية بدءاً من منزل الدائري مرورا بطريق ترعة المجنونة حتى ترعة الزمر ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة .

وتابع أيضا مجهودات مركز ومدينة أوسيم في رفع كافة الاشغالات والتعديات بشارع الأسطبل بدايةً من طريق كوبري الزيدية حتى شارع الفكرية بمدينة أوسيم بطول {2000م٢} وعرض {11م٢} تقريباً، وتم رفع طبقة تالف الرصف القديم وذلك تمهيداً لوضع طبقة سن الدقشوم، تجهيزاً لوضع الطبقة الأسفلتية ورصف الطريق، ويجري استكمال الأعمال.