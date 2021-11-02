محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملة أمنية لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة بالإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن (الإسكندرية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (برج العرب- أول العامرية- ثان العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة مطروح) حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب.. وبحوزته (عدد 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) .

ضبط (أحد العناصر الإجرامية- له معلومات إجرامية "مقيم بمحافظة القليوبية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 250 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,400,000 جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.