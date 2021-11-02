سلخانة تعذيب داخل فيلا كرداسة.. الأمن يداهم مركزًا مخالفًا لعلاج الإدمان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث رعاية الاحداث وأمن الجيزة فيلا مستأجرة اتخذها مالكها مركزًا لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمركز كرداسة.

تحريات مباحث رعاية الأحداث أكدا استئجار أحد الأشخاص فيلا بكرداسة؛ لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية بقيادة فرقة شمال أكتوبر برئاسة العقيد علي عبد الكريم والرائد معتصم رزق الفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها.

تبين أنهم 7 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم زوجة مستأجر الفيلا ومديرة المكان، كما تبين وجود 105 أشخاص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة.

بسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقيدونهم ويعتدون عليهم.